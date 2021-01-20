Захарова оценила решение IIHF по ЧМ-2021 в Белоруссии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение о переносе хоккейного чемпионата мира из Минска.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение о переносе хоккейного чемпионата мира из Минска.

Мария Захарова назвала "политизированным" решение руководства Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) перенести из Минска матчи ЧМ-2021. Турнир должны были принять столицы Белоруссии и Латвии.

Сейчас руководство IIHF рассматривает три варианта проведения турнира. Не исключено, что все игры ЧМ-2021 состоятся в Риге. Планетарное первенство пройдет с 21 мая по 6 июня.