США играет с Россией в «испорченный телефон» перед инаугурацией Байдена

Консульство РФ в Нью-Йорке оставили без телефонной связи и интернета.

Уже несколько дней в российском консульстве в Нью-Йорке нет телефонной связи, плохо работает интернет. Дипломатам приходится принимать заявки от сограждан по электронной почте. По словам представителя российской дипмиссии Алексея Топольского, отключены примерно 30 телефонных линий.

«Ситуация к вечеру вторника [19 января] не изменилась: практически полностью отключены все городские телефонные линии. Направлено письмо в нью-йоркское Управление иностранных миссий. В ответ было заявлено, что вопрос нужно решать с телефонной компанией».

В среду, 20 января, посольство России в Вашингтоне приняло решение направить ноту прямиком в Государственный департамент США. Дипломаты, в частности, объяснили, что страдают пожилые люди, которые не могут дозвониться и оформить документы для продления пенсионных выплат.

«Направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения. Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», — написано на официальной странице российского посольства в Facebook.

При этом Соединенные Штаты вовсю готовятся к инаугурации демократа Джозефа Байдена – первой в истории страны церемонии, на которой охраны будет больше, чем зрителей. Специально для обеспечения безопасности в Вашингтоне разместили 25 тысяч солдат Нацгвардии, а вместо американцев в газон напротив Капитолия воткнули 200 тысяч флажков США.

Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин уверен: отключение телефонных линий перед инаугурацией Джо Байдена – не случайность. Если в Вашингтоне, где функционирует российское посольство, за дипломатами легко проследить (ведь город находится практически на военном положении), то Нью-Йорк контролировать сложнее.

К тому же не стоит забывать и про пресловутое «российское вмешательство», тему которого в США муссируют еще с 2016 года. Теперь, когда ЦРУ и ФБР готовятся противостоять радикальным сторонникам уходящего президента Дональда Трампа, они вполне могут попытаться обезопасить себя, лишив связи ближайшее к Вашингтону консульство РФ. Ведь «российские хакеры» в любую минуту могут «вмешаться во внутренние дела Америки».

«Российское вмешательство – это последняя соломинка, за которую сейчас держатся американские глобалисты. Им они объясняют ту катастрофу, которую сейчас переживает политическая система США. В стране — сложные времена, а демократы, как это не парадоксально, растоптали демократию Соединенных Штатов. И если убрать версию про "российское вмешательство", то во всех этих ошибках придется признать себя виноватыми», — отметил эксперт.

Валерий Коровин выразил надежду, что уже в самом скором времени российским дипломатам вернут телефонную связь и дипмиссия вновь заработает в штатном режиме. Пока этого не произошло, исключать версию про намеренное отключение сетей консульства не стоит, подытожил политолог. Трудно представить, что Америка не в состоянии несколько дней разобраться с техническими проблемами в одном отдельно взятом здании в центре Нью-Йорка.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, почему американцы не спешат признавать Джо Байдена новым главой государства. Сейчас вокруг здания Капитолия в несколько рядов расположились военные кордоны. Движение в городе практически полностью парализовано, а отели и гостиницы отменили все брони на ближайшие несколько дней.