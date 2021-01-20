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15:01   20 Января 2021
Политика

Путин предложил партнерам из ЕАЭС координировать усилия по борьбе с COVID-19

Путин предложил партнерам из ЕАЭС координировать усилия по борьбе с COVID-19

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны координировать усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Государства должны вместе эффективно работать, в том числе, в сфере лекарственного оборота. С начала 2021 года все препараты стран ЕАЭС будут регистрироваться по единым правилам. Путин подчеркнул, что это поможет защитить жизни и здоровье граждан.

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#путин #еаэс #коронавирус

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