Путин предложил партнерам из ЕАЭС координировать усилия по борьбе с COVID-19

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны координировать усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны координировать усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Государства должны вместе эффективно работать, в том числе, в сфере лекарственного оборота. С начала 2021 года все препараты стран ЕАЭС будут регистрироваться по единым правилам. Путин подчеркнул, что это поможет защитить жизни и здоровье граждан.