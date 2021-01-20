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14:20   20 Января 2021
Политика

Представитель Кремля назвал процветание РФ основой идеологии Путина

Представитель Кремля назвал процветание РФ основой идеологии Путина

Идеология президента РФ Владимира Путина основывается на развитии страны и процветании граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, главным в идеологии Путина является стабильность, развитие, процветание страны и каждого россиянина. Все внешнеполитические цели и вопросы направлены именно на это. Кроме того, Владимир Путин делает все, что в интересах страны и граждан, заключил Песков.

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#россия #путин #песков

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