Погребинский рассказал, чем может закончиться новая провокация США с ЛНР и ДНР

Попытки новой американской администрации давить на Россию и навязывать ей собственные варианты решения проблемы Донбасса могут привести к тому, что Луганская и Донецкая народные республики станут частью РФ.

Попытки новой американской администрации давить на Россию и навязывать ей собственные варианты решения проблемы Донбасса могут привести к тому, что Луганская и Донецкая народные республики станут частью РФ.

Такое мнение, выступая в эфире украинского телеканала «Наш», высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Москве, по его словам, в любом случае необходимо иметь возможность влиять на Украину, чтобы заставить нынешние власти страны перестать ущемлять права русскоязычных граждан.

«Если позиция команды (нового президента США Джо) Байдена будет такая, что "мы заставим Москву на наших условиях урегулировать кризис", то на мой взгляд, это закончится тем, что Москва признает эти территории частью Российской Федерации. Сначала как независимые государства. Признает их независимыми, а потом проведет там референдум и они станут частью Российской Федерации», — считает Михаил Погребинский.

При этом украинский эксперт добавил, что в команду Байдена входят опытные люди, которые прекрасно понимают возможные последствия свое политики. Но, если они поставили перед собой именно такую цель, если они начнут реализовывать именно этот вариант, то именно так все и выйдет. Хотя России, уверен Погребинский, подобное развитие событий как раз не нужно.

«Россия как раз заинтересована в том, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины и мог каким-то образом, я тут не спорю с критиками, влиять на всю украинскую политику. Это нормально», — отмечает эксперт.

В заключение Погребинский добавил, что тоже хотел бы именно такого выхода из сложившейся ситуации. Так как, по его мнению, только таким путем можно будет убедить украинские власти прекратить издевательства над русскоязычными гражданами.