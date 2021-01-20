Граждане России теряют интерес к недвижимости в ОАЭ

Россияне в 2020 году стали реже заключать сделки на рынке недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов. Сокращение спроса достигло 12,7%, свидетельствуют данные аналитиков.

Россияне в 2020 году стали реже заключать сделки на рынке недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов. Сокращение спроса достигло 12,7%, свидетельствуют данные аналитиков.

Снижающуюся активность россиян в жилом секторе ОАЭ отметило издание "Вести Подмосковья". Только в декабре запросы россиян сократились на 9,81% относительно показателей 2019 года.

ОАЭ традиционно является привлекательным направлением инвестирования средств для многих граждан РФ. Самая дешевая квартира на территории Дубая обойдется в 5,04 млн рублей — аналогичную цену потребуется заплатить за жилье в крупнейших городах России.

Благодаря высокому уровню предложения деловая столица Эмиратов также популярна у арендаторов. За 171,6 тыс. рублей в месяц в городе можно снять жилье в пляжном районе города. Однако далеко не все клиенты готовы оплачивать недвижимость, которая оказалась недоступна из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса.