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14:14   20 Января 2021
Общество

Кремль отреагировал на дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах

Кремль отреагировал на дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах

Дефицит вакцины от коронавируса, который может возникать в некоторых регионах РФ, является временным явлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на первых этапах массовой вакцинации возникли незначительные трудности, которые связаны с логистикой и производством препарата, однако в ближайшее время ситуация будет урегулирована.

"Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать — с учетом роста спроса на эту вакцину — временные затруднения. На них оперативно реагируют, принимаются меры, и, конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев", — пояснил он.

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#россия #песков #вакцина

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