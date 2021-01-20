Кремль отреагировал на дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах

Дефицит вакцины от коронавируса, который может возникать в некоторых регионах РФ, является временным явлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дефицит вакцины от коронавируса, который может возникать в некоторых регионах РФ, является временным явлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на первых этапах массовой вакцинации возникли незначительные трудности, которые связаны с логистикой и производством препарата, однако в ближайшее время ситуация будет урегулирована.