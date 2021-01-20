14:14 20 Января 2021Общество
Кремль отреагировал на дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах
Дефицит вакцины от коронавируса, который может возникать в некоторых регионах РФ, является временным явлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дефицит вакцины от коронавируса, который может возникать в некоторых регионах РФ, является временным явлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, на первых этапах массовой вакцинации возникли незначительные трудности, которые связаны с логистикой и производством препарата, однако в ближайшее время ситуация будет урегулирована.
"Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать — с учетом роста спроса на эту вакцину — временные затруднения. На них оперативно реагируют, принимаются меры, и, конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев", — пояснил он.