Российских чиновников предложили обучать TikTok и Instagram

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила обучать российских чиновников соцсетям и молодежным трендам, чтобы лучше понимать молодое поколение страны.

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила обучать российских чиновников соцсетям и молодежным трендам, чтобы лучше понимать молодое поколение страны.

Маркс направила письмо со своим предложением в министерство просвещения на имя главы ведомства. Согласно инициативе, специальные курсы помогут российским чиновникам лучше окунуться в атмосферу молодежи, передает телеканал "360".

Совфед РФ поддержал эту инициативу, следует из материала. Знакомство с популярными среди молодежи блогерами и соцсетями планируется внести в эти курсы, уточнила Маркс. Автор инициативы предложила проверять уровень усвоенного материала с помощью диктанта на знание молодежного сленга.