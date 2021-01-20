14:11 20 Января 2021Общество
Российских чиновников предложили обучать TikTok и Instagram
Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила обучать российских чиновников соцсетям и молодежным трендам, чтобы лучше понимать молодое поколение страны.
Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила обучать российских чиновников соцсетям и молодежным трендам, чтобы лучше понимать молодое поколение страны.
Маркс направила письмо со своим предложением в министерство просвещения на имя главы ведомства. Согласно инициативе, специальные курсы помогут российским чиновникам лучше окунуться в атмосферу молодежи, передает телеканал "360".
Совфед РФ поддержал эту инициативу, следует из материала. Знакомство с популярными среди молодежи блогерами и соцсетями планируется внести в эти курсы, уточнила Маркс. Автор инициативы предложила проверять уровень усвоенного материала с помощью диктанта на знание молодежного сленга.