Рамзан Кадыров лично принимал участие в спецоперации по ликвидации боевиков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о проведении спецоперации в селении Катар-юрт, в котором были ликвидированы шесть участников банды террориста Аслана Бютукаева.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о проведении спецоперации в селении Катар-юрт, в котором были ликвидированы шесть участников банды террориста Аслана Бютукаева.

Кадыров пояснил, что принимал непосредственное участие в разработке плана, который впоследствии осуществил командир полка полиции специального назначения Замид Чалаев.

Среди уничтоженных злоумышленников уже опознали лидера преступной группировки, а также трех его подельников, которые вместе со своим предводителем находились в федеральном розыске. Потерь среди личного состава сотрудников силовых структур не оказалось.