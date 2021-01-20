14:00 20 Января 2021Происшествия
Рамзан Кадыров лично принимал участие в спецоперации по ликвидации боевиков
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о проведении спецоперации в селении Катар-юрт, в котором были ликвидированы шесть участников банды террориста Аслана Бютукаева.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о проведении спецоперации в селении Катар-юрт, в котором были ликвидированы шесть участников банды террориста Аслана Бютукаева.
Кадыров пояснил, что принимал непосредственное участие в разработке плана, который впоследствии осуществил командир полка полиции специального назначения Замид Чалаев.
Среди уничтоженных злоумышленников уже опознали лидера преступной группировки, а также трех его подельников, которые вместе со своим предводителем находились в федеральном розыске. Потерь среди личного состава сотрудников силовых структур не оказалось.