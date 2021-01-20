Путин поздравил Кадырова с ликвидацией бандгруппы Бютукаева в Чечне

Российский президент Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова с ликвидацией в Чечне банды боевиков Аслана Бютукаева.

Российский президент Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова с ликвидацией в Чечне банды боевиков Аслана Бютукаева.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, все участники чеченской спецоперации будут представлены к наградам. Президент России отметил героизм сотрудников Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который они проявили в ходе ликвидации бандгруппы.

"Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа", — рассказал СМИ Песков.

О нейтрализации разыскиваемых преступников Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, отметив, что с "бандподпольем в республике полностью покончено".

Спецоперацию провели бойцы Полка полиции специального назначения МВД республики, захват прошел в поселении Катар-юрт. Результатом штурма убежища банды Аслана Бютукаева стало уничтожение шести человек. Все они находились в федеральном розыске. Из них четверо уже были опознаны: сам Бютукаев, Саралиев, Базаркаев и Доршаев.