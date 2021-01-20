Бабицкий объяснил, чем обернется новый демарш Украины против РФ в ПАСЕ

Делегация Украины в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) в очередной раз пытается осложнить работу российских делегатов, не желая смириться с тем, что эта организация в 2019 году полностью восстановила делегацию РФ в правах.

Делегация Украины в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) в очередной раз пытается осложнить работу российских делегатов, не желая смириться с тем, что эта организация в 2019 году полностью восстановила делегацию РФ в правах.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий, комментируя запланированный украинской делегацией демарш в ПАСЕ.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщила на своей странице в Facebook, о планах использовать ситуацию с задержанием в московском аэропорту Шереметьево вернувшегося из Германии блогера Алексея Навального для того, чтобы оспорить решение ПАСЕ по восстановлению российской делегации в правах.

«Затея наверняка будет шумной, как это часто случается, когда за дело берутся украинские депутаты, но почти со стопроцентной вероятностью безрезультативной», — читает Андрей Бабицкий.

Россия, по его словам, кране важна для ПАСЕ именно в качестве полноправного члена, и сама ассамблея уже выяснила это на практике.

После крымских событий 2014 года в ПАСЕ попытались наказать российскую делегацию, лишив ее права голоса и участия в мониторинговых миссиях, а также запретив членам российской делегации занимать руководящие должности. Россия в ответ заявила, что работать в таких условиях не будет и с 2017 года перестала платить членские взносы в бюджет организации.

Именно этот шаг России оказался наиболее болезненным для ПАСЕ, так как российский взнос в размере 33 миллионов евро составлял 7% от бюджета ассамблеи.

«Непропорционально большая сумма делала нашу страну ключевым спонсором. Без ее платежей пришлось сворачивать значительную часть программ, и само существование организации было поставлено под угрозу», — напомнил Бабицкий

С 2018 года в России все чаще начали предлагать вообще выйти из ПАСЕ, так как полноценное сотрудничество в условиях подсанкционного режима все равно было невозможным. К 2019 году ситуация приблизилась к критической отметке и весной того года в ПАСЕ приняли резолюцию о приглашении российской делегации вернуться к работе в рамках ассамблеи.

«Украинская делегация всеми возможными способами пыталась противодействовать этому, однако все усилия были напрасными. Более того, на одном из совещаний при обсуждении вопроса глава немецкой делегации буквально обматерил украинцев, один из которых описал инцидент на своей странице в социальных сетях», — сообщает журналист.

В итоге все права российской делегации были восстановлены в полном объеме 26 июня 2019 года, несмотря на то, что Россия даже не думала выполнить главное условие ПАСЕ – вернуть полуостров Крым в состав Украины. Ассамблея не только смирилась с российской принадлежностью Крыма, но и внесла в собственный регламент поправку, запрещающую в будущем поражать в полномочиях национальные делегации.

Делегация Украины, не смирившись с поражением, отказалась участвовать в сессии ПАСЕ и в полном составе покинула зал заседаний. Однако к следующей сессии ассамблеи украинцы передумали и вернулись к работе в Страсбурге.

Рассуждая о перспективах нынешней инициативы украинской делегации, Андрей Бабицкий называет их планы практически нереализуемыми из-за изменения регламента ПАСЕ.

«Регламент не правила игры в салочки, которые можно менять, когда вздумается. Организация сама лишила себя права подвергать репрессиям кого бы то ни было. Как минимум, она должна вернуть себе это право, — считает журналист. — Довольно сложно представить себе, что депутаты всерьез задумаются о возможности затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Тем более что никто не снимал с повестки дня проблему российских взносов».

Проект украинской резолюции, по мнению Бабицкого, скорее всего, как обычно поддержат страны Балтии, Грузия, Великобритания. Но против нее выступит гораздо больше государств.

В заключение автор материала отмечает, что украинская делегация действует в свое привычной манере – призывает группу поддержки к новому походу против России и давая надежду на успех этого предприятия, но умалчивая о том, что скорее всего вся затея обречена на поражение.