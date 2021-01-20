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13:43   20 Января 2021
Политика

Депутаты Госдумы могут начать собирать материалы о коллегах с двойным гражданством

Депутаты Госдумы могут начать собирать материалы о коллегах с двойным гражданством

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что члены Думы, имеющие двойное гражданство, будут "получать по заслугам".

Володин высказался о намерении наказывать депутатов с двойным гражданством.

По словам парламентария, члены Государственной думы (ГД) должны в рабочем порядке передавать сведения о двойном гражданстве коллег-депутатов, которые ГД будет направлять в компетентные органы.

"Чтобы такие обвинения (о наличии второго гражданства) озвучивать, материалы в рабочем порядке передавайте, мы их изучим, направим в соответствующие федеральные структуры", — сказал председатель ГД РФ.

Володин также заверил, что если информация подтвердится — "любой получит по заслугам".

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#госдума #володин #гражданство

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