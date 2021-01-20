Депутаты Госдумы могут начать собирать материалы о коллегах с двойным гражданством

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что члены Думы, имеющие двойное гражданство, будут "получать по заслугам".

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что члены Думы, имеющие двойное гражданство, будут "получать по заслугам".

Володин высказался о намерении наказывать депутатов с двойным гражданством.

По словам парламентария, члены Государственной думы (ГД) должны в рабочем порядке передавать сведения о двойном гражданстве коллег-депутатов, которые ГД будет направлять в компетентные органы.

"Чтобы такие обвинения (о наличии второго гражданства) озвучивать, материалы в рабочем порядке передавайте, мы их изучим, направим в соответствующие федеральные структуры", — сказал председатель ГД РФ.

Володин также заверил, что если информация подтвердится — "любой получит по заслугам".