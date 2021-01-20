Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:43   20 Января 2021
Политика

Медики обнаружили у председателя Совфеда РФ антитела к коронавирусу

Медики обнаружили у председателя Совфеда РФ антитела к коронавирусу

Специалисты обнаружили антитела к коронавирусу у председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Об этом государственный деятель сообщила журналистам.

Государственный деятель планировала сделать прививку от новой инфекции. Перед этим она сдала кровь на анализ, и выяснила, что уже переболела COVID-19. В связи с этим Матвиенко отказалась от инъекции. Она пообещала, что пройдет вакцинацию, если антитела вдруг исчезнут.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#матвиенко #коронавирус #антитела

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров