Медики обнаружили у председателя Совфеда РФ антитела к коронавирусу

Специалисты обнаружили антитела к коронавирусу у председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Об этом государственный деятель сообщила журналистам.

Специалисты обнаружили антитела к коронавирусу у председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Об этом государственный деятель сообщила журналистам.

Государственный деятель планировала сделать прививку от новой инфекции. Перед этим она сдала кровь на анализ, и выяснила, что уже переболела COVID-19. В связи с этим Матвиенко отказалась от инъекции. Она пообещала, что пройдет вакцинацию, если антитела вдруг исчезнут.