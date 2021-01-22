В супермаркеты Канады поступили ящики с бананами и кокаином

Полиция считает, что наркоторговцы просто не смогли забрать товар, доставленный из Колумбии.

В продуктовые магазины канадского города Келоуна поступила партия бананов с кокаином. Случай произошел еще в феврале 2019 года, но только сейчас полиция рассказала об этом казусе в спецоперации, сообщает New York Post.

Работники одного из супермаркетов в провинции Британская Колумбия обнаружили 12 пачек с наркотическим веществом, спрятанных в ящиках с бананами. В тот же день владелец другого гастронома в Келоуне тоже сообщил в полицию по поводу обнаружения кокаина в новой партии фруктов. В общей сложности полицейские изъяли около одного миллиона доз наркотика.

В связи с этим канадские полицейские инициировали расследование вместе с колумбийскими коллегами.

«Наше расследование приводит нас к выводу, что запрещенный наркотик не предназначался для попадания в Центральный Оканаган [регион в провинции Британская Колумбия]. В какой-то момент пути [наркоторговцы] не смогли забрать очередную партию», — заявил офицер Королевской канадской конной полиции Келоуны.

Ранее полиция Маршалловых островов нашла на берегу брошенную лодку, на борту которой оказалось не менее 649 килограмм кокаина общей стоимостью свыше 80 миллионов долларов.