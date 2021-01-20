Сбор средств на "расследования" ФБК в Кремле назвали лохотроном

Российское правительство настоятельно рекомендовало жителям страны обдумать свое решение о переводе своих денег на счет ФБК (НКО, признана иностранным агентом).

Российское правительство настоятельно рекомендовало жителям страны обдумать свое решение о переводе своих денег на счет ФБК (НКО, признана иностранным агентом).

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вышедшее на днях расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике. Он обратил внимание, что в конце этого "чудесного" материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда денежные средства в качестве пожертвований.

"Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон", — подчеркнул Песков.

В связи с этим пресс-секретарь призвал россиян подумать перед тем, как переводить деньги жуликам, потому как способы изъятия денег у российского населения у них регулярно совершенствуются.