13:38 20 Января 2021Общество
В Совфеде озвучили планы России по COVID-паспортам
Ковидных паспортов в России не будет, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ковидных паспортов в России не будет, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В совфеде отметили, что в России существует электронный учет вакцинированных, никаких дополнительных документов вводиться не будет. Матвиенко отметила, что прививка от СОVID-19 не будет давать никаких привилегий вакцинированным.