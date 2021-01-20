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13:38   20 Января 2021
Общество

В Совфеде озвучили планы России по COVID-паспортам

В Совфеде озвучили планы России по COVID-паспортам

Ковидных паспортов в России не будет, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В совфеде отметили, что в России существует электронный учет вакцинированных, никаких дополнительных документов вводиться не будет. Матвиенко отметила, что прививка от СОVID-19 не будет давать никаких привилегий вакцинированным.

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#матвиенко #совфед #вакцинация

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