Руководство США не отвечает взаимностью на желание президента России Владимира Путина развивать отношения между странами.

Руководство США не отвечает взаимностью на желание президента России Владимира Путина развивать отношения между странами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

"Вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития в российско-американских отношениях, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно", — сказал он.

Инициатива российского лидера в последние годы не встречает взаимности Вашингтона.