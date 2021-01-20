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13:34   20 Января 2021
Политика

Песков: Путин стремится развивать отношения с США

Песков: Путин стремится развивать отношения с США

Руководство США не отвечает взаимностью на желание президента России Владимира Путина развивать отношения между странами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

"Вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития в российско-американских отношениях, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно", — сказал он.

Инициатива российского лидера в последние годы не встречает взаимности Вашингтона.

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