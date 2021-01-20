Кофе за 12 тысяч евро: Starbucks оказалась в центре расистского скандала

Работники кофейни в Ирландии оскорбили клиентку с «раскосыми глазами».

Для уроженки Таиланда Сучавади Фоули рядовой поход в кофейню Starbucks в центре Дублина закончился «расовым унижением». 12 января женщина заказала себе латте, однако вместо своего имени на кружке, как принято в заведении, увидела нарисованные «раскосые глаза», сообщает BBC. Теперь Starbucks должен выплатить Фоули компенсацию в размере 12 тысяч евро.

Женщина переехала в Ирландию из Таиланда в возрасте пяти лет. По ее словам, рисунок на чашке с кофе «оставил ее оскорбленной», поскольку «изображение относится к ее расе». Сучавади Фоули специально оставила сокращенную версию своего имени, когда делала заказ, однако официанты все равно «решили ее унизить». После такого оскорбления она отошла от прилавка, а кофе забрал ее молодой человек.

Сотрудник Комиссии по трудовым отношениям (ВКР) Кевин Бейнхэм установил, что пострадавшая подвергалась «расовым преследованиям», которые запрещены Законом о равном статусе.

«Это был не рисунок заявительницы, а набросок одной ее части, явно связанной с расой», — заявил Бейнхэм.

В конечном итоге он признал, что сотрудница Starbucks не хотела оскорблять Фоули, а просто совершила ошибку, о которой «теперь сожалеет». Сама официантка родилась в Бразилии. Она рассказала, что на этой работе ее «просто учили быть милой».

Руководство Starbucks попросило суд не указывать название кофейни в иске со стороны ВКР, однако Фемида оказалась непреклонна. Пресс-секретарю заведения пришлось объяснить, что компания осуждает дискриминацию в любом проявлении.

«Мы не терпим никакой дискриминации в Starbucks. Мы принимаем заключение суда о том, что наш сотрудник не собирался оскорблять этого клиента. Мы проработали этот вопрос с сотрудниками заведения, чтобы гарантировать, что подобный инцидент не повторится снова», — заявили в пресс-службе.

Изначально представители компании утверждали, что на чашке были нарисованы не «косые глаза», а «улыбка». Официантка из Бразилии сказала, что Фоули «просто показалась ей гламурной».