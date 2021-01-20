Сообщение умирающего от COVID-19 отца растрогало сына до слез

Умирающий от коронавирусной инфекции пожилой американец отправил сыну трогательное прощальное аудио сообщение.

Умирающий от коронавирусной инфекции пожилой американец отправил сыну трогательное прощальное аудио сообщение.

Американец преклонного возраста Гарольд Джанкмен не успел попрощаться с близкими лично, потому решил сделать это в формате аудиосообщения. 91-летнего пенсионера попал в больницу с положительным тестом на коронавирус, где скончался через несколько дней. По словам его сына Джона, он не сразу заметил прощальное сообщение отца.

"Он действительно позвонил мне и поблагодарил меня за все, а я даже не знал, что сообщение было в телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", — рассказал он, сообщает местный ресурс Local 5 News.

Джанкмен-младший подчеркнул, что принял решение сохранить аудиопослание отца, в котором тот признался, что любит сына. Мужчина со слезами на глазах признался, что очень скучает по папе.