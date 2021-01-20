Сообщение умирающего от COVID-19 отца растрогало сына до слез
Умирающий от коронавирусной инфекции пожилой американец отправил сыну трогательное прощальное аудио сообщение.
Американец преклонного возраста Гарольд Джанкмен не успел попрощаться с близкими лично, потому решил сделать это в формате аудиосообщения. 91-летнего пенсионера попал в больницу с положительным тестом на коронавирус, где скончался через несколько дней. По словам его сына Джона, он не сразу заметил прощальное сообщение отца.
"Он действительно позвонил мне и поблагодарил меня за все, а я даже не знал, что сообщение было в телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", — рассказал он, сообщает местный ресурс Local 5 News.
Джанкмен-младший подчеркнул, что принял решение сохранить аудиопослание отца, в котором тот признался, что любит сына. Мужчина со слезами на глазах признался, что очень скучает по папе.