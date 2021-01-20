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13:24   20 Января 2021
Политика

Песков озвучил позицию Кремля по списку помилованных Трампом

Песков озвучил позицию Кремля по списку помилованных Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал список помилованных президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Кремль предпочел бы, чтобы в списках оказались россияне Константин Ярошенко и Виктор Бут.

Стоит отметить, что Дональд Трамп до ухода с должности подписал указ о помиловании некоторых лиц. В список вошли политконсультант Пол Эриксон, экс-советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк.

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#россия #сша #песков #трамп

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