Песков озвучил позицию Кремля по списку помилованных Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал список помилованных президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал список помилованных президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Кремль предпочел бы, чтобы в списках оказались россияне Константин Ярошенко и Виктор Бут.

Стоит отметить, что Дональд Трамп до ухода с должности подписал указ о помиловании некоторых лиц. В список вошли политконсультант Пол Эриксон, экс-советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк.