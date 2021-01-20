Профессор МГИМО счел переговоры с Японией по Курилам бесперспективными

Премьер-министр Японии заявил о необходимости поставить точку в вопросе по Курилам. Историк, востоковед Дмитрий Стрельцов считает, что проблема останется нерешенной еще несколько поколений.

В Японии обозначили необходимость поставить «окончательную точку» в переговорах с Россией по южной части Курильских островов. С таким заявлением на открытой сессии парламента выступил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

По словам политика, оставлять вопрос на обсуждение будущим поколениям нельзя. Разрешить затянувшийся конфликт необходимо сейчас.

Yoshihide Suga, Japan’s new prime minister, has told his country’s parliament that an end to its long-running territorial row with Russia might soon be in sight. Moscow & Tokyo have technically been at war since 1945.https://t.co/O5ONtNEKCd — Bryan MacDonald (@27khv) January 18, 2021

«Вопрос о северных территориях [Южная часть Курил — прим. ред.] не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», — отметил премьер.

Кроме того, Суга подчеркнул, что планирует проводить ту же политику в отношении России, что и его предшественник — Синдзо Абэ. Последний оставил пост в сентябре 2020 года по состоянию здоровья. В частности, японский премьер будет стремиться к всестороннему развитию отношений двух стран.

«Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», — добавил Суга.

Что касается принадлежности четырех «северных островов», то позиция Токио неизменна: Япония считает своей территорией Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Лишь при этом условии можно будет говорить о мире с Россией, сказал Суга.

«Без перспектив»

Заявление нового премьера Японии говорит о том, что переговоры двух держав по Южным Курилам так и не сдвинутся с мертвой точки. Даже его предшественник Синдзо Абэ, будучи более активным политиком, в конечном итоге пришел к тому, с чего начал — отказался признать суверенитет России над островами. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал завкафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.

«Я в этом смысле являюсь пессимистом. Потому что даже при предыдущем премьере, который проявлял такой большой энтузиазм, не удалось достичь результата. То, что Суга сейчас подтвердил свою приверженность старой линии Абэ, это естественно. Он его ставленник, поэтому не будет резко менять то, что было сделано при Абэ», — объяснил эксперт.

По большинству внешнеполитических вопросов Суга точно так же стремится сохранять «осторожные позиции», не проявляя такой активности, как это было при Абэ. Осложняются переговоры по Курилам давно выработанной установкой самих японцев, продолжил собеседник агентства.

«С другой стороны, поскольку такой активности ожидать не приходится, а у Японии есть уже состоявшаяся позиция, которой она придерживалась на протяжении многих послевоенных десятилетий, его заявление дает почву для пессимизма. Трезвая оценка заключается в том, что никаких подвижек именно в вопросе о пограничном размежевании ожидать не стоит, так как позиции сторон слишком далеки», — подчеркнул Стрельцов.

На вопрос о том, когда же вопрос о принадлежности островов может разрешиться, эксперт дал категоричный ответ:

«Я вообще не вижу перспектив в его разрешении. По всей видимости, мы будем как-то жить в условиях нерешенной проблемы границ еще много-много лет и, во всяком случае, несколько поколений точно».

История вопроса

Переговоры о том, чтобы заключить мирный договор после Второй мировой войны, Россия и Япония ведут практически с момента ее окончания. Камнем преткновения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. Москва исходит из того, что острова вошли в состав СССР по итогам 1945 года. В свою очередь, в Токио острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи признают своими, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

На переговоры нередко оказывают влияние и США. Американский Госдепартамент апеллирует к тому, что Курилы до Второй мировой войны находились под административным управлением Японии. Также Вашингтон указывает на меморандум 1956 года, направленный Токио, в котором США не признают суверенитет СССР над островами.

В 2018 году бывший премьер-министр Синдзо Абэ пошел на серьезные уступки со стороны японского руководства. Тогда страны договорились продолжить переговоры на основе Советско-японской декларации 1956 года. В ней речь шла о передаче лишь двух островов — Хабомаи и Шикотана. Впрочем, с тех пор никаких серьезных изменений не последовало.

О том, что позиция новоиспеченного премьер-министра Японии Суги по островам останется неизменной, 30 сентября заявила газета Asahi. Впрочем, японские журналисты подчеркнули, что это обстоятельство вызвало недовольство в администрации.

«Если бы действительно хотели вернуть [Курильские] острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы», — сказал источник.

Сразу после своего избрания Суга заявил о необходимости вести с Россией диалог и не оставлять «проблему северных территорий».