Профессор МГИМО счел переговоры с Японией по Курилам бесперспективными

Премьер-министр Японии заявил о необходимости поставить точку в вопросе по Курилам. Историк, востоковед Дмитрий Стрельцов считает, что проблема останется нерешенной еще несколько поколений.

В Японии обозначили необходимость поставить «окончательную точку» в переговорах с Россией по южной части Курильских островов. С таким заявлением на открытой сессии парламента выступил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

По словам политика, оставлять вопрос на обсуждение будущим поколениям нельзя. Разрешить затянувшийся конфликт необходимо сейчас.

