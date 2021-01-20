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13:19   20 Января 2021
Политика

Главы России и США не контактировали во время беспорядков в Вашингтоне

Главы России и США не контактировали во время беспорядков в Вашингтоне

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поддерживали связь во время беспорядков в вашингтонском Капитолии. Такую информацию сообщил пресс-секретарь российского главы.

Протесты прошли 6 января. В тот день сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, пытаясь помешать утверждению победы демократа Джо Байдена на выборах.

Недавно бывший кандидат в президенты Америки Хиллари Клинтон потребовала выяснить, разговаривал ли американский глава с российским коллегой в день штурма Капитолия. Журналисты задали этот вопрос Пескову, тот ответил отрицательно.

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