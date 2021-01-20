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13:12   20 Января 2021
Политика

Очередное "расследование" Навального оценили в Кремле

Очередное "расследование" Навального оценили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование блогера Алексея Навального о "дворце" президента Владимира Путина в Геленджике.

Представитель Кремля отметил, что вся собственность главы государства ежегодно декларируется.

"Если вы помните, мы давно говорили и недавно повторяли о том, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, – сказал Песков.

Алексей Навальный в воскресенье был задержан в аэропорту. Ранее его объявили в розыск из-за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше".

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#путин #песков #навальный

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