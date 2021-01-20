13:12 20 Января 2021Политика
Очередное "расследование" Навального оценили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование блогера Алексея Навального о "дворце" президента Владимира Путина в Геленджике.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование блогера Алексея Навального о "дворце" президента Владимира Путина в Геленджике.
Представитель Кремля отметил, что вся собственность главы государства ежегодно декларируется.
"Если вы помните, мы давно говорили и недавно повторяли о том, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, – сказал Песков.
Алексей Навальный в воскресенье был задержан в аэропорту. Ранее его объявили в розыск из-за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше".