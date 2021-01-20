Очередное "расследование" Навального оценили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование блогера Алексея Навального о "дворце" президента Владимира Путина в Геленджике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование блогера Алексея Навального о "дворце" президента Владимира Путина в Геленджике.

Представитель Кремля отметил, что вся собственность главы государства ежегодно декларируется.

"Если вы помните, мы давно говорили и недавно повторяли о том, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, – сказал Песков.