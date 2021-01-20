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13:08   20 Января 2021
Политика

Песков сообщил о формате послания президента РФ Федеральному собранию

Песков сообщил о формате послания президента РФ Федеральному собранию

Формат послания президента РФ Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, дата обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию пока не определена. Кремль предоставит дополнительную информацию, как только глава государства определится с датой.

Песков уточнил, что формат обращения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Сейчас есть позитивные новости о стабилизации обстановки с COVID-19, но предаваться чрезмерному оптимизму пока рано, заключил пресс-секретарь российского лидера.

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#россия #путин #песков

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