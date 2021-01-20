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13:00   20 Января 2021
Политика

Борис Пиотровский назначен вице-губернатором Петербурга

Борис Пиотровский назначен вице-губернатором Петербурга

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга согласовали назначение Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора.

Ранее его кандидатуру предложил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пиотровский будет контролировать деятельность комитета по культуре и комитета по физкультуре и спорту. Ранее эту должность занимал Владимир Кириллов.

С осени прошлого года он работал заместителем главы комитета по культуре. Борис Пиотровский является сыном директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Он также известен как основатель издательства "АРКА".

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#петербург #закс #пиотровский

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