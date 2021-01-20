Туристка из РФ, улетевшая на Пхукет вместе с мужем, рассказала, что сейчас происходит на популярном у путешественников острове.

Туристка из РФ, улетевшая на Пхукет вместе с мужем, рассказала, что сейчас происходит на популярном у путешественников острове.

Зоны международных вылетов в тайских аэропортах пустуют. Там можно увидеть больше медиков, чем пассажиров, отметила женщина. Передвигаться по острову можно без пропусков. При этом местные жители очень возмущаются, если видят кого-то без маски. Повсюду установлены санитайзеры, а температуру замеряют бесконтактными термометрами.

Большинство отелей пустуют. Из-за этого их владельцы снижают стоимость аренды в несколько раз. Туристическая инфраструктура на Пхукете частично функционирует. Открыты некоторые кафе, рестораны и бары. У местных жителей и туристов есть возможность посещать спортзалы. Большинство услуг стоят дешевле. При этом их качество остается на высоте. Бизнесменам приходится бороться за каждого клиента. Благодаря отсутствию туристов заметно очистилась природа острова.