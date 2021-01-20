Суга развенчал домыслы о "красном сигнале" на переговорах с Россией

Москва и Токио планируют продолжить обсуждение о принадлежности Курил. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Москва и Токио планируют продолжить обсуждение о принадлежности Курил. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Глава правительства отвечал на вопросы о "красном сигнале" в переговорах с Россией по Курилам. По его словам, президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о продолжении диалога на высшем уровне. Информация о "красном сигнале" является недостоверной. Суга добавил, что стороны продолжат диалог, который коснется принадлежности всех четырех островов.