Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:55   20 Января 2021
Политика

Суга развенчал домыслы о "красном сигнале" на переговорах с Россией

Суга развенчал домыслы о "красном сигнале" на переговорах с Россией

Москва и Токио планируют продолжить обсуждение о принадлежности Курил. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Глава правительства отвечал на вопросы о "красном сигнале" в переговорах с Россией по Курилам. По его словам, президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о продолжении диалога на высшем уровне. Информация о "красном сигнале" является недостоверной. Суга добавил, что стороны продолжат диалог, который коснется принадлежности всех четырех островов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #япония #курилы #суга

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров