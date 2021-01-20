Темнокожий хоккеист НХЛ прикрылся BLM, чтобы выплатить собственные долги

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн просил 100 миллионов долларов «на борьбу с расизмом».

Темнокожий нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн за несколько дней до старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявил себя банкротом. Примечательно, что несколько месяцев назад хоккеист, являющийся ярым сторонником движения BLM, требовал от руководства НХЛ 100 миллионов долларов «на инициативы по борьбе с расизмом».

Вероятно, этими «инициативами» были долги Кейна, которые не сегодняшний день достигли отметки в 26,8 миллиона долларов. В заявлении о банкротстве игрок «акул» назвал 47 кредиторов, которым он задолжал. По словам хоккеиста, сейчас его доход отрицательный – нападающий «получает» минус 91 131 долларов в месяц. При этом Кейн признался, что за год потерял полтора миллиона долларов только на азартных играх.

Теперь становится ясно, на какие «инициативы» против расизма игрок «Сан-Хосе Шаркс» просил у лиги 100 миллионов долларов. Тогда, летом 2020 года, протесты Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.) полыхали по всей Америке, а сам Эвандер Кейн говорил от лица Альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance, HDA — англ.).

Организация явно следовала трендам. Ее участники хотели только искоренить расизм на хоккейной площадке, забыв о том, что в НХЛ за последние 30 лет, вплоть до 2020 года, фактически не было скандалов, связанных с ущемлением меньшинств.

Борьбу за равноправие на льду традиционно поддерживали либеральные СМИ, в том числе газета The New York Times.

«Альянс хоккейного разнообразия попросил НХЛ выделить 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских, образовательных и низовых инициатив в течение последующих десяти лет. Это обойдется одной команде НХЛ в 312 500 долларов в год», — писал журналист Рик Уэстхед.

The @TheOfficialHDA has asked the NHL to commit $100M to fund anti-racism, education, and grass-roots initiatives over 10 years. That works out to $312,500 per year NHL team. Context: NHL min. salary this season is $700K. — Rick Westhead (@rwesthead) August 27, 2020

Любитель азартных игр основал Альянс хоккейного разнообразия вместе с бывшим игроком хабаровского «Амура» Акимом Алиу, у которого карьера ни в НХЛ (7 матчей), ни в КХЛ (19 матчей) толком не задалась. Помимо денег они требовали, чтобы во время матчей Кубка Стэнли на льду был изображен логотип их организации, а на предматчевых раскатках спортсмены одевались в специальные черные свитера. Альянс также предложил НХЛ изменить цвет синей линии ледовой площадки на черный.

К 2025 году HDA надеялся довести долю темнокожих в руководстве НХЛ до 3,5%, а работников в клубах – до 8%. После банкротства Эвандеру Кейну остается надеяться только на снисходительность кредиторов, а в особенности американского Centennial Bank. Ему темнокожий игрок задолжал 8,3 миллиона долларов, за что банкиры уже подавали на него иск в Федеральный суд штата Флорида.

В 2018 году Кейн взял кредит у банка в размере около четырех миллионов долларов, прикрывшись семилетним контрактом с «Сан-Хосе Шаркс». Клуб должен был отчислять в сейф Centennial Bank деньги напрямую из зарплаты нападающего, но в октябре 2019 года переводы неожиданно прекратились. Со следующего месяца основатель HDA не выплатил банку ни цента.

Вдобавок к отрицательному банковскому счету и проигранным в казино деньгам идут семь членов семьи, которые находятся на иждивении у Кейна. Еще 1,2 миллиона долларов хоккеист должен спортивному банку Sure Sports, а 1,8 миллиона – жительнице Баффало, которую борец за права темнокожих избил в 2016 году. В том же году Эвандера (тогда нападающего «Баффало Сэйбрз») полиция арестовала за домогательства в отношении двух женщин в местном баре.

В пояснительной записке игрок «Сан-Хосе Шаркс» предположил, что в будущем его финансовое положение может лишь ухудшиться. Всему виной пандемия коронавируса, из-за которой матчи НХЛ могут отменить.

«Должник осознает, что даже если все запланированные матчи будут сыграны, его зарплата будет скорректирована в зависимости от сокращенного расписания. В той мере, в какой некоторые матчи будут отменяться, зарплата должника будет еще больше падать», — говорится в тексте заявления.

Справка ПС

В 2020 году НХЛ отказалась выполнять требования Альянса хоккейного разнообразия. После этого HDA заявил, что будет действовать самостоятельно, в отрыве от хоккейной лиги.