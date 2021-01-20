Медиагруппа "Патриот" и ФАН расскажут о политическом юморе в России

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудят юмор на актуальные темы. Эфир на тему: "Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?" пройдет 20 января.

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудят юмор на актуальные темы. Эфир на тему: "Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?" пройдет 20 января.

Жители России всегда смеялись над политической проблематикой, даже во времена цензуры. Частью народного творчества давно стали поручик Ржевский, бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и военный деятель Василий Чапаев.

По данным ФАН, в США недавно появилась общественная цензура, все больше тем становятся запретными для обсуждения и шуток. За нарушение политкорректности американцам грозит потеря работы и уважения.

Эксперты во время эфира обсудят границы юмора в России и мире. На вопросы гостей ответят социологи, филологи, общественные деятели, журналисты и политики. С архивом материалов и онлайн-трансляций можно ознакомиться по ссылке.

Ранее телеканал "360" писал, что мэр украинского города пошутил об утопленнике.