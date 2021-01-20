Трамп рассекретит информацию о слежке за его штабом в 2016 году

Информация о слежке за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа должна быть рассекречена.

Информация о слежке за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа должна быть рассекречена.

Такое заявление сделал сам президент США, отметив, что спецслужбы контролировали деятельность его команды в 2016 году. Трамп уже подписал соответствующий меморандум.

Глава государства заявлял, что слежка за членами его штаба является грандиозным политическим скандалом. Представители администрации бывшего американского лидера Барака Обамы объяснили необходимость слежки соображениями национальной безопасности.

Президентский срок Дональда Трампа заканчивается 20 января. Он уже выступил с прощальным заявлением, заявив, что в Белый дом пришла новая администрация во главе с демократом Джо Байденом.