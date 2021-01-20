Американские беспилотники таят в себе скрытую угрозу для жителей Приднестровья

В начале 2021 года на одной из румынских авиабаз появились беспилотники MQ-9 Reaper, принадлежащие ВВС США. Неужели американцы посматривают в сторону Приднестровья?

Звуком повернутой железнодорожной стрелки прозвучали последние выборы в Молдавии, когда прозападный политик Майя Санду сменила прежнего президента страны Игоря Додона, склонявшегося в российскую сторону в своих приоритетах. У многих возникло нехорошее предчувствие: неужели мы потеряем и Молдавию, которая, как и Украина когда-то, казалась «нашей навсегда»?

И, действительно, новый молдавский лидер с первых шагов стала столь же явно показывать смену предпочтений. В некотором роде, демонстративно. Так, в одном из первых же интервью Санду предложила кардинальную идею: российские миротворцы должны покинуть территорию Приднестровья.

Показалось, что на лентах новостей после этого даже повисла пауза. Что дальше? Как это понимать? Это были слова излишне по-женски эмоциональные? Или человеком двигали силы, которые хотели бы остаться в тени? Впрочем, если это и тень, то – от Полишинеля. Очевидно, что на приднестровской полосе земли сконцентрирован интерес «мирового жандарма».

Военный эксперт Виктор Баранец привел вполне конкретные факты, говорящие в пользу этого довода. Так, с началом 2021 года румынская авиабаза в городе Кымпия-Турзий приняла у себя группу военных, а также ряд беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США. Более того, позднее СМИ сообщили, что в будущем похожие центры появятся также в Украине и Молдавии.

Подобное решение специалистами в области вооружения объяснялось эффективностью беспилотных боевых машин, которую они показали в ходе карабахского конфликта. И, действительно, не нужно иметь специального образования, чтобы даже по нескольким секундам съемок обстрелов военных объектов в Нагорном Карабахе оценить, насколько убийственно это оружие. Реальная ракетная установка в кадре разносилась в прах незримым выстрелом с воздуха. Как в компьютерной игре.

И вот теперь, по словам экспертов, подобное вооружение активно внедряется в состав смертельного инструментария военных баз в регионах Черноморского ореола. А значит, как предположил Виктор Баранец, «карабахский сценарий» может быть повторен не только в Молдавии, но и в других причерноморских странах, включая и Украину. Начаться все может с разведывательных полетов, ну а дальше…

С другой стороны, как считают эксперты, Россия сделала вывод, оценив успешность действий БПЛА в Карабахе, и уже сейчас готовит свой «зеркальный» ответ. Впрочем, все это пока лишь версии, пусть и людей сведущих в военном деле. А вот по словам действующих политиков, пока заявления в стиле Майи Санду – это, скорее, самопиар. И слова о миротворцах, скорее всего, так и останутся на уровне слов. Так считает президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

«Складывается впечатление, что, когда политик хочет обратить на себя внимание, он начинает говорить о миротворцах. Это реклама. Мы понимаем, кто принес мир на нашу землю. Нет сомнений, что миротворцы – гаранты мира и для Приднестровья, и для Молдовы. Миротворцы стояли и будут стоять. А слова, думаю, так и останутся словами».

Напомним, что в 1992 году лишь усилиями России была остановлена вооруженная агрессия Кишинева на Приднестровье. Ранее прекратить «войну на Днестре» пытались несколько согласительных комиссий, включая международные, но тщетно. Кровопролитие смогли прекратить только российские миротворцы.

Непростую ситуацию «Политике Сегодня» прокомментировал исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба, член экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора Владимир Букарский:

«Для карабахского сценария в Молдавии нет оснований, поскольку есть большая разница между конфликтами в Нагорном Карабахе и в Приднестровье. В Приднестровье, в отличие от Карабаха, конфликт не носит этническую подоплеку. Это, в первую очередь, ценностный конфликт».

По его словам, на обоих берегах Днестра живут представители одних и тех же народностей, у многих по разные стороны Днестра проживают близкие родственники. Никто в Молдавии, в отличие от Азербайджана, не поддерживает идею силового решения территориального конфликта, включая наиболее одиозных русофобских политиков.

Кроме того, Россия осуществляет на Днестре миротворческую миссию, и реакция Москвы на возможное возобновление конфликта в горячей форме может стать гораздо более жесткой, нежели на азербайджано-турецкую операцию в отношении Карабаха.

«Иное дело – Запад и его прямая ставленница на посту президента Майя Санду, которые настаивают на выводе российских войск, включая миротворцев, с территории Приднестровья. У них две цели – интернационализация конфликта (вплоть до трибуны ООН) и блокирование экспортно-импортной деятельности Приднестровья под видом «борьбы с контрабандой», — говорит Владимир Букарский.

Кстати, право Приднестровья на самостоятельную экономическую деятельность было вполне официально зафиксировано еще задолго до этих событий — в Соглашении от 1997 года, известном как «меморандум Примакова». На секунду, под документом стоят подписи президентов России, Украины, Молдавии, Приднестровья и главы ОБСЕ.

«Возможно, Молдова под руководством Санду, используя благоприятный момент (администрация Байдена в Белом доме), будет добиваться нового, уже «приднестровского» пакета санкций против России. Таким образом, будет усилено давление на Москву и Тирасполь, но не военного, а дипломатического и экономического характера», – выдвигает версию собеседник ПС.

Впрочем, любой провокации может быть достаточно, чтобы это обострение переросло в военную плоскость – в то же время, вступая в спор уже с собой, признает эксперт.