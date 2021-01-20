Новый курс Минфина США грозит обвалом доллара

Экс-глава ФРС Джанет Йеллен, которая, скорее всего, станет новым министром финансов США, призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику, пишет Bloomberg.

Экс-глава ФРС Джанет Йеллен, которая, скорее всего, станет новым министром финансов США, призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику, пишет Bloomberg.

Как отмечают аналитики, Йеллен всегда была сторонницей рыночного курса национальной валюты, однако сейчас она выступает с предложением принять дополнительные меры поддержки экономики США во время пандемии. Не исключено, что инвесторы могут расценить ее слова как зеленый свет на долгосрочный нисходящий тренд доллара.

По словам валютного стратега National Australia Bank Ltd. Родриго Катрила, заявление Джанет Йеллен можно расценить как отказ американского правительства от попыток остановить рыночное снижение курса доллара. В начале текущего года стоимость американской валюты к основным мировым активам упала до двухлетнего минимума.