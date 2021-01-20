Заявка о регистрации российской вакцины от COVID-19 направлена в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в Евросоюзе. Такое заявление сделали в пресс-службе РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в Евросоюзе. Такое заявление сделали в пресс-службе РФПИ.

Европейский регулятор проведет необходимые исследования препарата, на основе которых сможет выдать регистрацию российской вакцине от коронавируса, уточнили в РФПИ. Эксперты европейского агентства лекарственных средств уже провели одну встречу по этому вопросу, следует из сообщения.

Российский препарат "Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса в мире. Разработка ученых научного центра Гамалеи успешно прошла все клинические испытания и получили регистрацию в Минздраве РФ уже 11 августа 2020 года.