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12:25   20 Января 2021
Общество

Заявка о регистрации российской вакцины от COVID-19 направлена в ЕС

Заявка о регистрации российской вакцины от COVID-19 направлена в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в Евросоюзе. Такое заявление сделали в пресс-службе РФПИ.

Европейский регулятор проведет необходимые исследования препарата, на основе которых сможет выдать регистрацию российской вакцине от коронавируса, уточнили в РФПИ. Эксперты европейского агентства лекарственных средств уже провели одну встречу по этому вопросу, следует из сообщения.

Российский препарат "Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса в мире. Разработка ученых научного центра Гамалеи успешно прошла все клинические испытания и получили регистрацию в Минздраве РФ уже 11 августа 2020 года.

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#евросоюз #вакцина #рфпи #коронавирус #Спутник V

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