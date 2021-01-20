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12:05   20 Января 2021
Общество

Бывший депутат Госдумы и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов умер в 87 лет

Бывший депутат Госдумы и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов умер в 87 лет

Дипломат и экс-парламентарий Борис Пастухов умер на 88-м году жизни. В советское время он был первым секретарем ЦК ВЛКСМ.

Отметим, что Пастухов считался опытным на комсомольском поприще. Свою карьеру по этой линии покойный начал в конце 50-х годов. В этой "системе" он проработал почти четверть века, после чего был назначен на должность руководителя Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Дальнейшая его карьера была связана с дипломатией. Он дослужился до министра по делам СНГ. Кроме того, покойный дважды избирался депутатом Госдумы.

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