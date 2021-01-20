Пушков объявил о решении Совфеда по созданию российских интернет-платформ

Сенатор заявил, что эту работу нужно выполнить максимально быстро.

Комиссия по информационной политике Совета Федерации готовит заявление о необходимости оперативного создания и развития российских интернет-платформ. Об этом сообщил ее председатель Алексей Пушков в Twitter.

По его словам, поведение американских IT-гигантов по отношению к российскому контенту нельзя назвать иначе, как диктат.

Комиссия по информ.политике Совфеда готовит заявление о необходимости быстрого создания и развития наших интернет-платформ в условиях, когда зарубежные IT-гиганты перешли к диктату в отн. интернет-контента. Россия не будет суверенной без достижения независимости в цифровой сфере. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 20, 2021

Накануне Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ на YouTube к контенту российского СМИ Politrussia, а также разблокировать программу «Постскриптум», которая выходит на канале «ТВ Центр».