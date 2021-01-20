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12:11   20 Января 2021
Россия

Пушков объявил о решении Совфеда по созданию российских интернет-платформ

Пушков объявил о решении Совфеда по созданию российских интернет-платформ

Комиссия по информационной политике Совета Федерации готовит заявление о необходимости оперативного создания и развития российских интернет-платформ. Об этом сообщил ее председатель Алексей Пушков в Twitter.

По его словам, поведение американских IT-гигантов по отношению к российскому контенту нельзя назвать иначе, как диктат.

Накануне Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ на YouTube к контенту российского СМИ Politrussia, а также разблокировать программу «Постскриптум», которая выходит на канале «ТВ Центр».

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#россия #совфед #пушков #политика #youtube

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