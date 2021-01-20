Экс-гендиректора Merlion хотели убить из-за миллионных выплат

Бывший генеральный директор компании Merlion Вячеслав Симоненко считает, что его пытались сжечь в доме с помощью напалма.

Бывший генеральный директор компании Merlion Вячеслав Симоненко считает, что его пытались сжечь в доме с помощью напалма.

Причиной покушения на убийство Симоненко стало то, что он просил совладельцев выплатить ему 4,5 млн долларов, вырученных от продажи акций компании Tegrus. Злоумышленники совершили нападение на дом Симоненко в Красногорске в ночь на 5 сентября 2015 года. Он, его жена и дети выжили благодаря тому, что ночевали не в старом доме, где был совершен поджог, а в новом.

В доме, который подожгли, ночевал брат Симоненко. Мужчина услышал, как об стекло ударилась бутылка с горючей смесью. Пожар вовремя потушили. Благодаря записям с камер наблюдения установлено, что на дом напали двое преступников.