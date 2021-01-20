Сергей Миронов озвучил название новой политической партии

«Справедливая Россия» объединяется с двумя другими партиями.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что уже в ближайшее время эсеры объединятся с партиями «Патриоты России» и «За правду» Захара Прилепина. Переговоры об этом шли на протяжении нескольких лет.

«После длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении последних двух лет, принято принципиальное решение, что в ближайшее время пройдет объединение трех политических партий — это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду"», — объявил Миронов.

Новая партия будет называться «Справедливая Россия — За правду». О том, будет ли она участвовать в выборах в Государственную думу 19 сентября 2021 года, Сергей Миронов не сообщил.