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11:44   20 Января 2021
Россия

Сергей Миронов озвучил название новой политической партии

Сергей Миронов озвучил название новой политической партии

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что уже в ближайшее время эсеры объединятся с партиями «Патриоты России» и «За правду» Захара Прилепина. Переговоры об этом шли на протяжении нескольких лет.

«После длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении последних двух лет, принято принципиальное решение, что в ближайшее время пройдет объединение трех политических партий — это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду"», — объявил Миронов.

Новая партия будет называться «Справедливая Россия — За правду». О том, будет ли она участвовать в выборах в Государственную думу 19 сентября 2021 года, Сергей Миронов не сообщил.

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#россия #партия #сергей миронов

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