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11:39   20 Января 2021
Общество

Суд принял решение о переносе заседания по делу Навального о клевете

Суд принял решение о переносе заседания по делу Навального о клевете

Бабушкинский суд Москвы рассмотрит дело основателя признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального 5 февраля.

Причиной принятого решения стала невозможность проведения процесса без присутствия фигуранта. Навальный проходит по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого он назвал "предателем" в социальных сетях.

Блогера поместили в СИЗО на 30 дней связи с пересмотром дела "Ив Роше", за которое подсудимый получил наказание в виде условного срока, сообщало Федеральное агентство новостей. Однако Навальный неоднократно нарушал условия приговора, теперь ему грозит реальное наказание.

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