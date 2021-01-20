Суд принял решение о переносе заседания по делу Навального о клевете

Бабушкинский суд Москвы рассмотрит дело основателя признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального 5 февраля.

Бабушкинский суд Москвы рассмотрит дело основателя признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального 5 февраля.

Причиной принятого решения стала невозможность проведения процесса без присутствия фигуранта. Навальный проходит по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого он назвал "предателем" в социальных сетях.

Блогера поместили в СИЗО на 30 дней связи с пересмотром дела "Ив Роше", за которое подсудимый получил наказание в виде условного срока, сообщало Федеральное агентство новостей. Однако Навальный неоднократно нарушал условия приговора, теперь ему грозит реальное наказание.