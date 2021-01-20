В Sohu рассказали, как РФ превратила Калининград в неприступный бастион

Российская Калининградская область является неприступной для сил НАТО, считают китайские журналисты.

Российская Калининградская область является неприступной для сил НАТО, считают китайские журналисты.

Силам Североатлантического альянса якобы хватит всего двух недель, чтобы взять Калининград, ранее заявили специалисты из США. Их китайские коллеги из издания Sohu, перевод статьи которых приводит "ПолитРоссия", выразили несогласие с подобными прогнозами, вспомнив о российском ответе, гласящем о том, что регион расположен слишком далеко от Соединенных Штатов.

Военное руководство РФ значительно усилило Калининград, разместив в регионе различное вооружение и передовую радиолокационную станцию, подчеркнули аналитики из Китая. Они обратили особое внимание на РЛС "Воронеж", способную контролировать воздушное пространство в радиусе шести тысяч километров. По мнению специалистов, Калининградская область превратилась в неприступный бастион, который не удастся захватить силам НАТО.