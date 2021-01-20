Несколько российских партий намерены подписать соглашение о слиянии

Партии "Патриоты России", "Справедливая Россия" и "За правду" приняли решение объединиться. Об этом заявил первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.

Партии "Патриоты России", "Справедливая Россия" и "За правду" приняли решение объединиться. Об этом заявил первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.

Соответствующее соглашение может быть подписано в течение недели. По словам политика, объединение политических сил стало результатом переговоров, которые проводил лидер партии Сергей Миронов. Слияние позволит реализовать "левые ценности и программы" в государстве, отметил Емельянов.