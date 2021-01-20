Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:27   20 Января 2021
Политика

Несколько российских партий намерены подписать соглашение о слиянии

Несколько российских партий намерены подписать соглашение о слиянии

Партии "Патриоты России", "Справедливая Россия" и "За правду" приняли решение объединиться. Об этом заявил первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.

Соответствующее соглашение может быть подписано в течение недели. По словам политика, объединение политических сил стало результатом переговоров, которые проводил лидер партии Сергей Миронов. Слияние позволит реализовать "левые ценности и программы" в государстве, отметил Емельянов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #емельянов #слияние

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров