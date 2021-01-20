Лена Ленина рассказала о деменции у Бари Алибасова

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина, подруга Бари Алибасова, рассказала о страшном диагнозе продюсера. У него активная стадия деменции и потеря памяти, заявила звезда.

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина, подруга Бари Алибасова, рассказала о страшном диагнозе продюсера. У него активная стадия деменции и потеря памяти, заявила звезда.

Ленина призналась, что испугалась за друга, переставшего выходить на связь. Когда она все же дозвонилась до него, оказалось, что врачи поставили ему неутешительный диагноз. У основателя "На-На" выявлены деменция, то есть приобретенное слабоумие, и полная потеря кратковременной памяти. Медики заметили проблемы со здоровьем у Алибасова, когда он лежал на чистке организма в наркологической клинике. Родным посоветовали найти более подходящее его состоянию учреждение, рассказала писательница KP.RU.

Алибасову нужно лечиться и отдыхать, а не скандалить с бывшей женой, добавила Ленина. Дочь и адвокат Лидии Федосеевны-Шукшиной просто тянут деньги из бесконечных ток-шоу, выдумывая все более нелепые поводы попасть на ТВ, уверена звезда. Она призвала пожалеть "несчастного больного старика".

"Он уже почти ничего не помнит, с букетом галопом прогрессирующих заболеваний от Альцгеймера до деменции, и ему бы сейчас на покой, а не на ярмарку", — заключила подруга продюсера.

Недавно Федосеева-Шукшина заявила о намерении подавать апелляцию на решение суда о разводе. Она помирилась с бывшим мужем в новогоднюю ночь и больше не имеет к нему претензий.