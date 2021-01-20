Оперштаб сообщил о 21 152 новых случаях коронавируса в России

Коронавирусная инфекция (COVID-19) за минувшие сутки была диагностирована у 21 152 жителей России, следует из статистики федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция (COVID-19) за минувшие сутки была диагностирована у 21 152 жителей России, следует из статистики федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи COVID-19 были выявлены в 85 регионах РФ. Как сообщается, 11,6% заражений не имели клинических проявлений. За последние 24 часа в России зарегистрировано 597 летальных исходов, полностью выздоровели за это время 25 290 человек.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что регионы до конца июня должны получить около 70 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, это позволит полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения.