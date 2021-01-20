Дрейфовавших на льдине рыбаков спасли на Сахалине

Восемь рыбаков, которые "уплыли" на льдине в море на Сахалине, на берег доставили сотрудники МЧС.

Восемь рыбаков, которые "уплыли" на льдине в море на Сахалине, на берег доставили сотрудники МЧС.

Сейчас людей осматривают медики. Восемь рыбаков некоторое время дрейфовали на льдине. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС сняли их со льдины и доставили на сушу. Все обошлось без серьезных травм и обморожений.

Некоторое время стало известно, что в операции по спасению моряков участвовал вертолет. Группа из восьми человек застряла на льдине, трое из оказавшихся в беде моряков были женщинами. К отколу льдины привели усилившиеся на Сахалине порывы ветра и отлив.