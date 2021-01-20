Матвиенко сообщила о восстановлении международной деятельности Совфеда РФ

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала сенаторов вернуться к доковидному уровню активности на международном направлении.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала сенаторов вернуться к доковидному уровню активности на международном направлении.

На заседании она отметила, что в ближайшее время планируется ряд визитов в страны СНГ, а также работа в международных комиссиях. Межпарламентская дипломатия постепенно должна возвращаться на прежний уровень.

"На ближайшие месяцы запланированы ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двухсторонних комиссий", – сказала она.

Ее обращение было адресовано в основном к членам комитета Совфеда по международным делам.