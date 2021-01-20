10:47 20 Января 2021Политика
Матвиенко сообщила о восстановлении международной деятельности Совфеда РФ
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала сенаторов вернуться к доковидному уровню активности на международном направлении.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала сенаторов вернуться к доковидному уровню активности на международном направлении.
На заседании она отметила, что в ближайшее время планируется ряд визитов в страны СНГ, а также работа в международных комиссиях. Межпарламентская дипломатия постепенно должна возвращаться на прежний уровень.
"На ближайшие месяцы запланированы ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двухсторонних комиссий", – сказала она.
Ее обращение было адресовано в основном к членам комитета Совфеда по международным делам.