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10:47   20 Января 2021
Политика

Матвиенко сообщила о восстановлении международной деятельности Совфеда РФ

Матвиенко сообщила о восстановлении международной деятельности Совфеда РФ

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала сенаторов вернуться к доковидному уровню активности на международном направлении.

На заседании она отметила, что в ближайшее время планируется ряд визитов в страны СНГ, а также работа в международных комиссиях. Межпарламентская дипломатия постепенно должна возвращаться на прежний уровень.

"На ближайшие месяцы запланированы ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двухсторонних комиссий", – сказала она.

Ее обращение было адресовано в основном к членам комитета Совфеда по международным делам.

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#матвиенко #совфед #пандемия

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