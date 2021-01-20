Литва запретила Киркорову въезд в страну за «мягкую пропаганду» в творчестве

Король российской поп-музыки ощутил на себе всю тяжесть информационной войны со стороны Прибалтики.

Спеть знаменитую песню «Зайка моя» в концертных залах Литвы популярному российскому исполнителю Филиппу Киркорову теперь не удастся. Вильнюс запретил ему въезд на территорию страны в течение пяти лет. Начиная с 19 января певец считается в Литве «нежелательным лицом» из-за того, что поддержал воссоединение Крымского полуострова с Россией.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких деятелях, так что сомнений о внесении Киркорова в список нежелательных лиц в Литве у нас нет», — сообщается на сайте литовского МИД.

Музыкальные санкции грозят также исполнителю Михаилу Шуфутинскому. До этого момента сообщалось, что ему запретят въезд в страну, как и Киркорову, однако в качестве причины Литва указывала не крымский вопрос. Министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису не понравилось то, что компании, которые организовывали концерты Киркорова и Шуфутинского в стране, получили субсидии за несостоявшиеся мероприятия.

Речь о Совете по культуре Литвы, который и выделял эти субсидии. Компаниям, сотрудничающим с Киркоровым, досталось более 13 тысяч евро, а организаторам концертов Шуфутинского – 17 тысяч евро. С критикой на Совет по культуре обрушился местный журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас, который напомнил, что в сентябре 2020 года Филипп Киркоров называл Крым самым любимым местом в России, а также снимался в клипе в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

После этого Ландсбергис созвал целую рабочую группу, чтобы рассмотреть возможность запрета концертов для шансон и поп-исполнителя в Литве. Они, по мнению министерства иностранных дел, якобы используют «мягкие меры пропаганды». Музыкальные вкусы соотечественников для главы МИД отошли на второй план.

«Несмотря на то, что музыкальные пристрастия могут быть разными, мы должны видеть ясное юридическое основание, в соответствии с которым людей рекомендуют внести в список невъездных на территорию тех или иных стран. <…> В министерстве мы создали группу людей, которые оценят такие возможности с юридической точки зрения. Посмотрим, какие будут выводы», — заявил Ландсбергис.

Услышав о том, что Литва закрывает свои границы для Филиппа Киркорова, научный сотрудник Института Европы РАН, специалист по Прибалтике Николай Межевич усомнился в психическом здоровье политиков из Вильнюса. Факт того, что российский поп-певец поддерживал белорусского лидера или воссоединение Крыма с РФ, едва ли беспокоит кого-то еще в Литве, кроме Габриэлюса Ландсбергиса и его ближайшего окружения, заверил спикер.

«Литовские политики уже активно опасны для окружающих людей. Потому для самого Киркорова и Шуфутинского, если говорить с позиции рыночной экономики, Литва – это не рынок, это пустяки. Поэтому остается только продолжающаяся информационная война со стороны Прибалтики, выталкивание всего русского. В этой части Вильнюс действительно проводит последовательную и злобную политику. По сути, речь идет о политических репрессиях, которые страна устраивает против любого, кто ее не устроит», — объяснил Межевич.

Сейчас информационная война переходит в новую фазу, а значит уже в ближайшем будущем Вильнюс может «выкинуть еще какой-нибудь номер», добавил эксперт по Прибалтике. Москве нужно предпринимать меры, а именно отказаться от любых экономических и политических связей с Литвой, «вычеркнуть страну из своего дипломатического поля». Вероятно, в этом случае государство ощутит более серьезные экономические потери, чем Филипп Киркоров после запрета давать концерты в Литве.