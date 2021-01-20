Председатель Совфеда рассказала о возможных попытках вмешательства в выборы РФ

Россия может не избежать вмешательства в сентябрьские выборы извне. Об этом председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила на открытии весенней сессии Совфеда.

Россия может не избежать вмешательства в сентябрьские выборы извне. Об этом председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила на открытии весенней сессии Совфеда.

Валентина Матвиенко прокомментировала предстоящие в России выборы.

По мнению председателя Совфеда РФ, внешние силы могут попытаться вмешаться в избирательный процесс РФ. Совет Федерации РФ должен сделать все необходимое, чтобы этому противостоять.

"К сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять", — считает Валентина Матвиенко.

Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года.