Полиция задержала за взятки главу кузьмоловского поселения в Ленобласти

Главу МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района и депутата местного совета уличили во взяточничестве.

Главу МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района и депутата местного совета уличили во взяточничестве.

Сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области задержали главу муниципального образования и депутата по подозрению во взяточничестве. Против них возбуждено уголовное дело, имена фигурантов не раскрываются.

По данным следствия, злоумышленники получили взятку от бизнесмена за разрешение на предпринимательскую деятельность. Сумма незаконной сделки — 2 миллиона рублей.