10:45 20 Января 2021Происшествия
Полиция задержала за взятки главу кузьмоловского поселения в Ленобласти
Главу МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района и депутата местного совета уличили во взяточничестве.
Главу МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района и депутата местного совета уличили во взяточничестве.
Сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области задержали главу муниципального образования и депутата по подозрению во взяточничестве. Против них возбуждено уголовное дело, имена фигурантов не раскрываются.
По данным следствия, злоумышленники получили взятку от бизнесмена за разрешение на предпринимательскую деятельность. Сумма незаконной сделки — 2 миллиона рублей.