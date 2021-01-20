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10:45   20 Января 2021
Происшествия

Полиция задержала за взятки главу кузьмоловского поселения в Ленобласти

Полиция задержала за взятки главу кузьмоловского поселения в Ленобласти

Главу МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района и депутата местного совета уличили во взяточничестве.

Сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области задержали главу муниципального образования и депутата по подозрению во взяточничестве. Против них возбуждено уголовное дело, имена фигурантов не раскрываются.

По данным следствия, злоумышленники получили взятку от бизнесмена за разрешение на предпринимательскую деятельность. Сумма незаконной сделки — 2 миллиона рублей.

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#коррупция #ленинградская область #взятки

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