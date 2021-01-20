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10:45   20 Января 2021
Общество

В Минздрав РФ направлен запрос на регистрацию новой вакцины от COVID-19

В Минздрав РФ направлен запрос на регистрацию новой вакцины от COVID-19

Пакет документов для регистрации еще одной вакцины от коронавируса поступил в российский Минздрав.

Сейчас документы проходят экспертизу, по результатам которой власти примут решение о государственной регистрации препарата. Об этом в среду, 20 января, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Минздрав РФ получил от Центра им. Чумакова пакет документов для регистрации вакцины от коронавируса", — отметил он.

Мурашко подчеркнул, что препарат является цельновирионной инактивированной вакциной. Разработанный центром препарат станет третьей вакциной российского производства.

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#минздрав #вакцина #Мурашко

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