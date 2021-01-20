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10:27   20 Января 2021
Политика

В Иране назвали условие возвращения к выполнению ядерной сделки

В Иране назвали условие возвращения к выполнению ядерной сделки

Иран вернется к исполнению своих обязательств по ядерной сделке, если США сделают то же самое. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, Тегеран готов к выполнению условий соглашения, если Белый дом также вернется к соблюдению сделки.

«Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет, хотя некоторые навсегда останутся в истории», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. При этом в Иране отмечали, что остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому соглашение в его нынешнем виде не имеет смысла.

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#сша #иран #ядерная сделка

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