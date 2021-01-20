Попавший под санкции США депутат Рады предстанет перед судом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег.

Член парламентской фракции "Слуга народа" ранее попал под санкции США.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к "вмешательству в выборы в США" украинские политики будут привлечены к ответственности. Он отметил, что ответить перед законом придется всем, вне зависимости от принадлежности к той или иной политической партии.