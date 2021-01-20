10:10 20 Января 2021Политика
Попавший под санкции США депутат Рады предстанет перед судом
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег.
Член парламентской фракции "Слуга народа" ранее попал под санкции США.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к "вмешательству в выборы в США" украинские политики будут привлечены к ответственности. Он отметил, что ответить перед законом придется всем, вне зависимости от принадлежности к той или иной политической партии.